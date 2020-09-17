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СК выясняет обстоятельства смерти певицы Легкоступовой

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Главное следственное управление СК по Москве проводит проверку из-за того, что у погибшей в августе певицы Валентины Легкоступовой была обнаружена черепно-мозговая травма, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Как рассказал агентству адвокат Сергей Жорин, в данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая поможет выяснить, каким образом певица получила эту и другие травмы. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

«Исходя из справки следует, что версия [мужа Юрия] Фирсова о единичном падении в ванной вероятно не соответствует действительности, поскольку на голове травмы в височной, теменной, лобной доле, многочисленные травмы тела, конечностей. Говорить о том, что это единичное падение в ванной, мне кажется, не совсем правильно», ‒ заявил Жорин. По его словам, такие травмы могли возникнуть либо при многократном падении в течение нескольких дней, либо в результате насильственных действий, о чем могут свидетельствовать травмы на руках.

Ранее источник агентства в правоохранительных органах заявлял, что, по предварительной информации, криминальной составляющей в смерти Легкоступовой нет.

Легкоступова скончалась 14 августа, о чем сообщила ее дочь Аннета Бриль. По данным «РИА Новости», 11 августа певица попала в больницу с черепно-мозговой травмой, была прооперирована и находилась в коме.

Легкоступова ‒ заслуженная артистка России, эстрадная певица. Она родилась в 1965 г. и училась в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Самой популярной песней в ее исполнении стала «Ягода-малина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных