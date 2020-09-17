СК выясняет обстоятельства смерти певицы Легкоступовой

«Исходя из справки следует, что версия [мужа Юрия] Фирсова о единичном падении в ванной вероятно не соответствует действительности, поскольку на голове травмы в височной, теменной, лобной доле, многочисленные травмы тела, конечностей. Говорить о том, что это единичное падение в ванной, мне кажется, не совсем правильно», ‒ заявил Жорин. По его словам, такие травмы могли возникнуть либо при многократном падении в течение нескольких дней, либо в результате насильственных действий, о чем могут свидетельствовать травмы на руках.