СК выясняет обстоятельства смерти певицы Легкоступовой
Главное следственное управление СК по Москве проводит проверку из-за того, что у погибшей в августе певицы Валентины Легкоступовой была обнаружена черепно-мозговая травма, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Как рассказал агентству адвокат Сергей Жорин, в данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая поможет выяснить, каким образом певица получила эту и другие травмы. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
«Исходя из справки следует, что версия [мужа Юрия] Фирсова о единичном падении в ванной вероятно не соответствует действительности, поскольку на голове травмы в височной, теменной, лобной доле, многочисленные травмы тела, конечностей. Говорить о том, что это единичное падение в ванной, мне кажется, не совсем правильно», ‒ заявил Жорин. По его словам, такие травмы могли возникнуть либо при многократном падении в течение нескольких дней, либо в результате насильственных действий, о чем могут свидетельствовать травмы на руках.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах заявлял, что, по предварительной информации, криминальной составляющей в смерти Легкоступовой нет.
Легкоступова скончалась 14 августа, о чем сообщила ее дочь Аннета Бриль. По данным «РИА Новости», 11 августа певица попала в больницу с черепно-мозговой травмой, была прооперирована и находилась в коме.
Легкоступова ‒ заслуженная артистка России, эстрадная певица. Она родилась в 1965 г. и училась в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных. Самой популярной песней в ее исполнении стала «Ягода-малина».