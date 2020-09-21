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Путин повысил оклады судьям

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Оклады судей с 1 октября повысятся на 3%, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. 

«Повысить с 1 октября в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации», ‒ говорится в документе. 

Ранее сообщалось, что правительство проиндексирует по поручению Путина оклады части бюджетников на 3% с 1 октября 2020 г. Кроме того, глава государства повысил зарплаты руководителю Следственного комитета и генпрокурору.

При этом до этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что, согласно проекту бюджета, в 2021 г. индексацию зарплат гражданских чиновников проводить не планируется. По его словам, это сделано в рамках 10%-ной оптимизации расходов государства в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Силуанов анонсировал отмену индексации зарплат чиновников в 2021 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных