Путин повысил оклады судьям
Оклады судей с 1 октября повысятся на 3%, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
«Повысить с 1 октября в 1,03 раза должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации», ‒ говорится в документе.
Ранее сообщалось, что правительство проиндексирует по поручению Путина оклады части бюджетников на 3% с 1 октября 2020 г. Кроме того, глава государства повысил зарплаты руководителю Следственного комитета и генпрокурору.
При этом до этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что, согласно проекту бюджета, в 2021 г. индексацию зарплат гражданских чиновников проводить не планируется. По его словам, это сделано в рамках 10%-ной оптимизации расходов государства в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса.