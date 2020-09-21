Путин повысил оклады судьям

При этом до этого министр финансов Антон Силуанов заявил, что, согласно проекту бюджета, в 2021 г. индексацию зарплат гражданских чиновников проводить не планируется. По его словам, это сделано в рамках 10%-ной оптимизации расходов государства в связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса.