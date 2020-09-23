В Минобрнауки разъяснили порядок оплаты тестов студентов вузов на коронавирус
Российские вузы получили более 8 млрд руб. на мероприятия по профилактике коронавируса, в том числе на тестирование студентов на вирус, говорится в ответе Минобрнауки на запрос вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Ранее Толстой обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, так как ректоры некоторых вузов стали требовать от студентов сдать тесты на коронавирус за свой счет.
«Получил ответ от Министерства науки и высшего образования, из которого следует, что из резервного фонда правительства РФ выделено более 8 млрд рублей бюджетным и автономным учреждениям образования, в том числе, для тестирования студентов на COVID-19… Оказывается, у вузов есть на это средства. Так что если какой-либо вуз заставляет проходить тест за свой счет под угрозой отстранения от занятий, просьба сообщать мне», — написал Толстой в Instagram.
Ранее Фальков заявил, что в российских вузах не зарегистрированы очаги заболевания коронавирусом.
Роспотребнадзор ранее разрешил вузам допускать к очным занятиям со студентами преподавателей старше 65 лет и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. При этом вузы должны обеспечить студентов медицинскими масками.