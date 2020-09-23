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В Минобрнауки разъяснили порядок оплаты тестов студентов вузов на коронавирус

Ведомости

Российские вузы получили более 8 млрд руб. на мероприятия по профилактике коронавируса, в том числе на тестирование студентов на вирус, говорится в ответе Минобрнауки на запрос вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Ранее Толстой обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, так как ректоры некоторых вузов стали требовать от студентов сдать тесты на коронавирус за свой счет.

«Получил ответ от Министерства науки и высшего образования, из которого следует, что из резервного фонда правительства РФ выделено более 8 млрд рублей бюджетным и автономным учреждениям образования, в том числе, для тестирования студентов на COVID-19… Оказывается, у вузов есть на это средства. Так что если какой-либо вуз заставляет проходить тест за свой счет под угрозой отстранения от занятий, просьба сообщать мне», — написал Толстой в Instagram.

Ранее Фальков заявил, что в российских вузах не зарегистрированы очаги заболевания коронавирусом.

Роспотребнадзор ранее разрешил вузам допускать к очным занятиям со студентами преподавателей старше 65 лет и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. При этом вузы должны обеспечить студентов медицинскими масками.

Ранее по теме: В Минобрнауки заявили об отсутствии очагов коронавируса в вузах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных