Суд арестовал активы Шишханова по иску банка «Траст» на 306,5 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и других лиц, контролировавших кредитную организацию, по делу о взыскании банком «Траст» более 306,5 млрд руб., передает «РИА Новости». Из карточки дела следует, что предварительные слушания назначены на 17 ноября.
«Траст» 18 сентября подал к экс-вледельцам Бинбанка два иска: один – на 22,7 млрд руб., другой – на рекордные 306,5 млрд руб. Иск на 306,5 млрд подан к бывшему совладельцу Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову.
Во втором иске фигурируют Шишханов, Лукин и Любенцов, а также к Владимир Кирюша и иностранные компании Forcipe Investments Ltd, Kinetic Services Corp.
«Рост» сначала санировался с участием Бинбанка, а затем – непосредственно Шишхановым. В 2017 г. «Рост банк» вошел в группу Бинбанка в ходе его финансового оздоровления, а позднее был присоединен к «Трасту», на баланс которого также были переведены непрофильные активы Бинбанка. При этом иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited. Выгодоприобретателями по сделке выступили Кирюша и кипрские компании.
В Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам Бинбанка также был подан иск со стороны Банка России. Сумма иска составила — 283,8 млрд руб. В нем также фигурируют Шишханов, Лукин, Фарафонтов и Любенцов. В качестве третьего лица выступает банк «Открытие».