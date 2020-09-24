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Суд арестовал активы Шишханова по иску банка «Траст» на 306,5 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и других лиц, контролировавших кредитную организацию, по делу о взыскании банком «Траст» более 306,5 млрд руб., передает «РИА Новости». Из карточки дела следует, что предварительные слушания назначены на 17 ноября.

«Траст» 18 сентября подал к экс-вледельцам Бинбанка два иска: один – на 22,7 млрд руб., другой – на рекордные 306,5 млрд руб. Иск на 306,5 млрд подан к бывшему совладельцу Микаилу Шишханову, а также к топ-менеджерам банка — бывшему первому заместителю председателя правления Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову.

Во втором иске фигурируют Шишханов, Лукин и Любенцов, а также к Владимир Кирюша и иностранные компании Forcipe Investments Ltd, Kinetic Services Corp.

«Рост» сначала санировался с участием Бинбанка, а затем – непосредственно Шишхановым. В 2017 г. «Рост банк» вошел в группу Бинбанка в ходе его финансового оздоровления, а позднее был присоединен к «Трасту», на баланс которого также были переведены непрофильные активы Бинбанка. При этом иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited. Выгодоприобретателями по сделке выступили Кирюша и кипрские компании.

В Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам Бинбанка также был подан иск со стороны Банка России. Сумма иска составила — 283,8 млрд руб. В нем также фигурируют Шишханов, Лукин, Фарафонтов и Любенцов. В качестве третьего лица выступает банк «Открытие».

Ранее по теме: Банк России подал иск к бывшим топ-менеджерам Бинбанка

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных