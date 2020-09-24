Суд арестовал активы Шишханова по иску банка «Траст» на 306,5 млрд рублей

«Рост» сначала санировался с участием Бинбанка, а затем – непосредственно Шишхановым. В 2017 г. «Рост банк» вошел в группу Бинбанка в ходе его финансового оздоровления, а позднее был присоединен к «Трасту», на баланс которого также были переведены непрофильные активы Бинбанка. При этом иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited. Выгодоприобретателями по сделке выступили Кирюша и кипрские компании.