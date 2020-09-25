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В России за сутки зарегистрировали 7212 новых случаев коронавируса

Число умерших в стране превысило 20 000 человек
Ведомости
Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за сутки коронавирус обнаружили у 7212 человек, сообщает оперативный штаб. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них человек 934 146 выздоровели, 20 056 скончались. Продолжают лечение 181 846 пациентов. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели.

Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших.

В Москве за сутки выявлено 1560 случаев заражения коронавирусом, 1227 пациентов выздоровели, 14 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1500. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+224), Московская область (+208), Ростовская (+187) и Нижегородская области (+168).

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Москва среди российских регионов находится на первом месте по числу заболевших – 281 968. На втором месте – Московская область, где количество зараженных на сегодняшний день составляет 72 529 человек. Санкт-Петербург на третьем месте – 41 798 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных