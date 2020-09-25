В России за сутки зарегистрировали 7212 новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 7212 новых случаев коронавирусаЧисло умерших в стране превысило 20 000 человек
В России за сутки коронавирус обнаружили у 7212 человек, сообщает оперативный штаб. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них человек 934 146 выздоровели, 20 056 скончались. Продолжают лечение 181 846 пациентов. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели.
Количество выявленных за сутки новых больных превысило 7000 впервые с 25 июня. Вчера, 24 сентября, оперштаб сообщил о 6595 новых заболевших.
В Москве за сутки выявлено 1560 случаев заражения коронавирусом, 1227 пациентов выздоровели, 14 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1500. В топ-5 по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+224), Московская область (+208), Ростовская (+187) и Нижегородская области (+168).
Москва среди российских регионов находится на первом месте по числу заболевших – 281 968. На втором месте – Московская область, где количество зараженных на сегодняшний день составляет 72 529 человек. Санкт-Петербург на третьем месте – 41 798 человек.