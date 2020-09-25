В России за сутки зарегистрировали 7212 новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус обнаружили у 7212 человек, сообщает оперативный штаб. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 136 048. Из них человек 934 146 выздоровели, 20 056 скончались. Продолжают лечение 181 846 пациентов. За сутки умерли 108 заразившихся, 4317 пациентов выздоровели.