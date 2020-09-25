Собянин сообщил о переводе 30% сотрудников мэрии на удаленку
Почти треть ‒ 30% ‒ сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленную работу со следующего понедельника, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«В мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдут 30% персонала», ‒ написал Собянин. Он напомнил, что ранее обратился к руководителям предприятий с просьбой перевести на удаленку как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей.
Перевод сотрудников на удаленку весной 2020 г. помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте, замедлить распространение коронавируса и спасти тысячи жизней. «Точно так же следует поступить и сегодня», ‒ подчеркнул Собянин.
24 сентября президент России Владимир Путин призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом, чтобы властям не пришлось возвращать ограничительные меры. Позже в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям крупных компаний вернуть часть сотрудников на дистанционную работу. 25 сентября он попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября оставаться дома.
В Москве за минувшие сутки выявлено 1560 случаев заражения коронавирусом, 1227 пациентов выздоровели, 14 человек умерли. Впервые с конца июня количество новых заболевших в столице превысило 1500.