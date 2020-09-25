ВОЗ допустила 2 млн жертв пандемии коронавируса к началу вакцинации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что к моменту начала массовой вакцинации число жертв коронавируса в мире может достичь 2 млн человек. Об этом заявил глава программы Агентства ООН по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает Reuters.
«Если мы этого не сделаем (не предпримем согласованных действий. — прим. ред.)... число, о котором вы говорите (2 млн смертей. — прим. ред.), не только можно вообразить, но, к сожалению, очень вероятно», — сказал Райан в ответ на вопрос журналистов во время брифинга. Он пояснил свои расчеты тем, что за девять месяцев пандемия унесла почти 1 млн жизней. В то же время ранее сообщалось, что в лидере по заболеваемости, США, массовую вакцинацию планируется начать в октябре, но общедоступным препарат вряд ли станет до середины 2021 г.
По словам Райана, в росте заболеваемости не следует винить поведение молодежи, как заявлялось ВОЗ ранее, это не является решающим фактором в динамике распространения инфекции. Также он добавил, что ВОЗ ведет переговоры с ведущими странами мира, в первую очередь, с Китаем, об обеспечении всеобщего и равного доступа к вакцине от коронавируса.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 25 сентября в мире зафиксировано 32 345 456 млн подтвержденных случаев коронавируса, из них летальных – 984 590, а случаев выздоровления – 22 275 745.