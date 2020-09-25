ВОЗ допустила 2 млн жертв пандемии коронавируса к началу вакцинации

«Если мы этого не сделаем (не предпримем согласованных действий. — прим. ред.)... число, о котором вы говорите (2 млн смертей. — прим. ред.), не только можно вообразить, но, к сожалению, очень вероятно», — сказал Райан в ответ на вопрос журналистов во время брифинга. Он пояснил свои расчеты тем, что за девять месяцев пандемия унесла почти 1 млн жизней. В то же время ранее сообщалось, что в лидере по заболеваемости, США, массовую вакцинацию планируется начать в октябре, но общедоступным препарат вряд ли станет до середины 2021 г.