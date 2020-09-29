ФСИН попросила продлить испытательный срок Егору Жукову
Кунцевский районный суд 5 октября рассмотрит вопрос о продлении испытательного срока бывшему студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову, осужденному за призывы к экстремизму, говорится на сайте суда.
Продление испытательного срока будет рассмотрено по ходатайству УФСИН по Москве, которое поступило в суд, передает ТАСС.
«В суд поступило ходатайство УФСИН по Москве о продлении испытательного срока Жукову. Заседание по этому вопросу пройдет 5 октября», — сообщили агентству в суде.
В карточке дела на сайте суда указана ч. 2 ст. 74 УК РФ, согласно которой испытательный срок могут продлить в одном из трех случаев: уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей, уклонение от возмещения причиненного преступлением вреда, привлечение к административной ответственности вследствие нарушения общественного порядка. Во всех трех случаях испытательный срок могут продлить не больше чем на один год. Что из перечисленного стало причиной рассмотрения вопроса о продлении срока Жукову, пока не поясняется.
В декабре прошлого года Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные им ранее в YouTube. Помимо трех лет условно, Жуков получил испытательный срок. По решению суда Жукову в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы». Речь идет о том, что он не сможет создавать и публиковать определенный контент: видео, аудио и текстовый - в этом и заключается суть испытательного срока. Кроме того, судья рекомендовала ему не допускать административных нарушений, так как это может дать службе исполнения наказаний повод обратиться с заявлением об изменении меры пресечения.
Жуков был задержан летом после несогласованной акции у мэрии Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, но позже ему предъявили обвинение по другой статье — о публичных призывах к экстремизму в интернете.