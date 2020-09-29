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ФСИН попросила продлить испытательный срок Егору Жукову

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Кунцевский районный суд 5 октября рассмотрит вопрос о продлении испытательного срока бывшему студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову, осужденному за призывы к экстремизму, говорится на сайте суда.

Продление испытательного срока будет рассмотрено по ходатайству УФСИН по Москве, которое поступило в суд, передает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство УФСИН по Москве о продлении испытательного срока Жукову. Заседание по этому вопросу пройдет 5 октября», — сообщили агентству в суде. 

В карточке дела на сайте суда указана ч. 2 ст. 74 УК РФ, согласно которой испытательный срок могут продлить в одном из трех случаев: уклонение от исполнения возложенных судом обязанностей, уклонение от возмещения причиненного преступлением вреда, привлечение к административной ответственности вследствие нарушения общественного порядка. Во всех трех случаях испытательный срок могут продлить не больше чем на один год. Что из перечисленного стало причиной рассмотрения вопроса о продлении срока Жукову, пока не поясняется.

В декабре прошлого года Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные им ранее в YouTube. Помимо трех лет условно, Жуков получил испытательный срок. По решению суда Жукову в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы». Речь идет о том, что он не сможет создавать и публиковать определенный контент: видео, аудио и текстовый - в этом и заключается суть испытательного срока.  Кроме того, судья рекомендовала ему не допускать административных нарушений, так как это может дать службе исполнения наказаний повод обратиться с заявлением об изменении меры пресечения.

Жуков был задержан летом после несогласованной акции у мэрии Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, но позже ему предъявили обвинение по другой статье — о публичных призывах к экстремизму в интернете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных