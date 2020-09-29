ФСИН попросила продлить испытательный срок Егору Жукову

В декабре прошлого года Кунцевский районный суд приговорил Жукова к трем годам условно по обвинению в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные им ранее в YouTube. Помимо трех лет условно, Жуков получил испытательный срок. По решению суда Жукову в течение двух лет запрещено «администрировать интернет-ресурсы». Речь идет о том, что он не сможет создавать и публиковать определенный контент: видео, аудио и текстовый - в этом и заключается суть испытательного срока. Кроме того, судья рекомендовала ему не допускать административных нарушений, так как это может дать службе исполнения наказаний повод обратиться с заявлением об изменении меры пресечения.