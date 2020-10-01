МИД: мировые СМИ стремятся дискредитировать усилия России по борьбе с COVID-19

Россия стала первой страной мира, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Об этом событии 11 августа сообщил президент страны Владимир Путин. 15 августа стартовало производство препарата. Лекарство было разработано центром им. Гамалеи и получило название «Спутник V». Сейчас оно находится на стадии пострегистрационных испытаний, участие в которых примут 40 000 добровольцев. Еще две вакцины в России разработали также в центре «Вектор» и центре им. Чумакова.