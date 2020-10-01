МИД: мировые СМИ стремятся дискредитировать усилия России по борьбе с COVID-19
Сейчас в мировых средствах массовой информации развернута кампания черного пиара против России, направленная на дискредитацию предпринятых страной усилий по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Очень важно наряду с разработкой медицинских средств, лекарственных средств и наработкой в сфере борьбы с ковидом еще не допускать того самого ужаса, который идет по нарастающей в связи с информационными кампаниями по дискредитации подобных усилий», — цитируют Захарову «РИА Новости».
По словам Захаровой, сейчас мировые СМИ публикуют заказные материалы, цель которых — «отбить желание» у жителей разных стран воспринимать информацию, касающуюся достижений России в области борьбы с коронавирусом.
Россия стала первой страной мира, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Об этом событии 11 августа сообщил президент страны Владимир Путин. 15 августа стартовало производство препарата. Лекарство было разработано центром им. Гамалеи и получило название «Спутник V». Сейчас оно находится на стадии пострегистрационных испытаний, участие в которых примут 40 000 добровольцев. Еще две вакцины в России разработали также в центре «Вектор» и центре им. Чумакова.