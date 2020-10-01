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МИД: мировые СМИ стремятся дискредитировать усилия России по борьбе с COVID-19

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Сейчас в мировых средствах массовой информации развернута кампания черного пиара против России, направленная на дискредитацию предпринятых страной усилий по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила в ходе брифинга в Москве официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Очень важно наряду с разработкой медицинских средств, лекарственных средств и наработкой в сфере борьбы с ковидом еще не допускать того самого ужаса, который идет по нарастающей в связи с информационными кампаниями по дискредитации подобных усилий», — цитируют Захарову «РИА Новости».

По словам Захаровой, сейчас мировые СМИ публикуют заказные материалы, цель которых — «отбить желание» у жителей разных стран воспринимать информацию, касающуюся достижений России в области борьбы с коронавирусом.

Россия стала первой страной мира, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Об этом событии 11 августа сообщил президент страны Владимир Путин. 15 августа стартовало производство препарата. Лекарство было разработано центром им. Гамалеи и получило название «Спутник V». Сейчас оно находится на стадии пострегистрационных испытаний, участие в которых примут 40 000 добровольцев. Еще две вакцины в России разработали также в центре «Вектор» и центре им. Чумакова.

Ранее по теме: Россия обсуждает с ООН поставку вакцины «Спутник V» для ее сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных