Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве близка к критичной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, если не остановить рост числа заболевших, властям придется ввести более жесткие ограничительные меры.
«После того, как было рекомендовано переводить граждан на удаленную работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам. Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — сказал он (цитата по ТАСС).
Число москвичей, у которых ежедневно выявляют коронавирус, увеличивается. По словам Собянина, вскоре оно достигнет 3000 человек в сутки. По данным оперштаба на 1 октября, за последние 24 часа вирус обнаружили у 2424 жителей столицы. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.