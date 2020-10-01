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Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве близка к критичной, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, если не остановить рост числа заболевших, властям придется ввести более жесткие ограничительные меры.

«После того, как было рекомендовано переводить граждан на удаленную работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам. Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — сказал он (цитата по ТАСС).

Число москвичей, у которых ежедневно выявляют коронавирус, увеличивается. По словам Собянина, вскоре оно достигнет 3000 человек в сутки. По данным оперштаба на 1 октября, за последние 24 часа вирус обнаружили у 2424 жителей столицы. Общее количество заразившихся за все время составило 295025 человек. В целом коронавирус в России был выявлен у 1 185 231 жителя. Общее число смертей составило 20 891, из них в Москве — 5254.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных