Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом в Москве

«После того, как было рекомендовано переводить граждан на удаленную работу, к сожалению, никакого эффекта эти рекомендации практически не дали. Это видно по количеству передвигающихся людей в метрополитене, по девятибалльным пробкам. Ситуация сегодня, она на грани, критична, и если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жесткие меры», — сказал он (цитата по ТАСС).