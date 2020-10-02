РЖД анонсировала запуск новых плацкартов с душем и удлиненными полками
«Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон», — сказал Перов. Он добавил, что начать испытания новых вагонов на дорогах планируется в первом полугодии 2021 г, а запуск на линии — во второй половине года. На каких направлениях появится обновленный плацкарт, Пегов не уточнил.
Образец вагона установлен у здания Павелецкого вокзала для осмотра всеми желающими. Согласно новой концепции, у каждого пассажира будет возможность создать свое личное пространство с помощью шторок, закрывающих как саму полку, так и целое купе. Сами полки станут длиннее на 10 см. Кроме того, в новых плацкартах появятся USB-разъемы для зарядки гаджетов и душ.
Вагон будет массово производиться на Тверском вагонном заводе (ТВЗ, входит в Трансмашхолдинг). В начале 2019 г. Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) и Трансмашхолдинг подписали соглашение о поставке 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет за 237 млрд руб.
Впервые концепт такого вагона РЖД показала в 2019 г., однако тогда компания ограничилась макетом в натуральную величину. Предыдущее руководство компании в 2013 г. заявляло от планов полностью отказаться от использования плацкартных вагонов.