РЖД анонсировала запуск новых плацкартов с душем и удлиненными полками

«Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон», — сказал Перов. Он добавил, что начать испытания новых вагонов на дорогах планируется в первом полугодии 2021 г, а запуск на линии — во второй половине года. На каких направлениях появится обновленный плацкарт, Пегов не уточнил.