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РЖД анонсировала запуск новых плацкартов с душем и удлиненными полками

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Компания РЖД продемонстрировала образец новых плацкартных вагонов с увеличенным пространством, удлиненными полками и душем. На линии вагоны могут быть запущены во второй половине 2021 г., заявил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, передает «Интерфакс».

«Я думаю, за счет того, что в данном типе подвижного состава новые технологии, это никак не повлияет на цену билетов, так как это плацкартный вагон», — сказал Перов. Он добавил, что начать испытания новых вагонов на дорогах планируется в первом полугодии 2021 г, а запуск на линии — во второй половине года. На каких направлениях появится обновленный плацкарт, Пегов не уточнил. 

Образец вагона установлен у здания Павелецкого вокзала для осмотра всеми желающими. Согласно новой концепции, у каждого пассажира будет возможность создать свое личное пространство с помощью шторок, закрывающих как саму полку, так и целое купе. Сами полки станут длиннее на 10 см. Кроме того, в новых плацкартах появятся USB-разъемы для зарядки гаджетов и душ.

Вагон будет массово производиться на Тверском вагонном заводе (ТВЗ, входит в Трансмашхолдинг). В начале 2019 г. Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) и Трансмашхолдинг подписали соглашение о поставке 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет за 237 млрд руб.

Впервые концепт такого вагона РЖД показала в 2019 г., однако тогда компания ограничилась макетом в натуральную величину. Предыдущее руководство компании в 2013 г. заявляло от планов полностью отказаться от использования плацкартных вагонов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных