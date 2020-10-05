Минтруд предложил продлить упрощенный порядок назначения инвалидности
Министерство труда и соцзащиты предложило продлить упрощенный порядок установления инвалидности и продления ранее установленной группы до 1 марта 2021 г., сообщили в пресс-службе министерства. Проект согласован с отраслевыми ведомствами и внесен в правительство.
Ранее такой порядок действовал с 1 марта по 1 октября 2020 гг. из-за распространения коронавируса.
«Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности», — говорится в сообщении. По данным ведомства, это позволит продлить ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.
Согласно порядку, россиянам, которым с 1 марта по 1 октября 2020 г. нужно пройти переосвидетельствование, ранее установленная группа инвалидности продлялась на полгода. Если инвалидность устанавливается человеку впервые, органы медико-социальной экспертизы должны ее установить на основе документов из медорганизации, без личного присутствия. Затем документы направляют в Пенсионный фонд для оформления пенсии по инвалидности.