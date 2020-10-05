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Минтруд предложил продлить упрощенный порядок назначения инвалидности

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Министерство труда и соцзащиты предложило продлить упрощенный порядок установления инвалидности и продления ранее установленной группы до 1 марта 2021 г., сообщили в пресс-службе министерства. Проект согласован с отраслевыми ведомствами и внесен в правительство.

Ранее такой порядок действовал с 1 марта по 1 октября 2020 гг. из-за распространения коронавируса.

«Министерство труда и социальной защиты РФ предложило установить временный порядок признания гражданина инвалидом и продления ранее установленной инвалидности», — говорится в сообщении. По данным ведомства, это позволит продлить ранее установленную группу инвалидности, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций без личного обращения в Бюро медико-социальной экспертизы.

Согласно порядку, россиянам, которым с 1 марта по 1 октября 2020 г. нужно пройти переосвидетельствование, ранее установленная группа инвалидности продлялась на полгода. Если инвалидность устанавливается человеку впервые, органы медико-социальной экспертизы должны ее установить на основе документов из медорганизации, без личного присутствия. Затем документы направляют в Пенсионный фонд для оформления пенсии по инвалидности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных