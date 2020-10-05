Минтруд предложил продлить упрощенный порядок назначения инвалидности

Согласно порядку, россиянам, которым с 1 марта по 1 октября 2020 г. нужно пройти переосвидетельствование, ранее установленная группа инвалидности продлялась на полгода. Если инвалидность устанавливается человеку впервые, органы медико-социальной экспертизы должны ее установить на основе документов из медорганизации, без личного присутствия. Затем документы направляют в Пенсионный фонд для оформления пенсии по инвалидности.