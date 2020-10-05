В Израиле выдвинуто первое обвинение за распространение коронавируса
Прокуратура южного округа города Беэр-Шева в Израиле предъявила в местный мировой суд обвинение против Йохая Хадада за умышленное распространение коронавируса, сообщает израильская газета Globes. Это первый подобный инцидент в израильской судебной практике. Хадад уже оштрафован на 5000 шекелей (около 114 000 руб.).
«По данным обвинения, 24-летний Хадад, зная, что заражен коронавирусом, 1 октября обратился к лечащему врачу с просьбой покинуть изоляцию, но получил отказ. Несмотря на это обвиняемый покинул изолятор около 23:00 и отправился на вечеринку, где присутствовали 20 человек, часть из них была без масок», — передает издание.
Хададу предъявлено обвинение по ст. 218 Уголовного кодекса Израиля («деяние, которое может распространить болезнь»). Наказание за это составляет три года лишения свободы в случае совершения по халатности и семь лет, если доказана «злонамеренность» произошедшего.
18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин в связи с пандемией коронавируса. Он будет действовать минимум до 11 октября. В стране закрыты торговые, развлекательные и спортивные центры, а также заведения общественного питания и образовательные учреждения.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле коронавирус выявлен более чем у 268 000 человек. Число смертей превысило 1700. При этом 23 сентября в стране было зафиксировано рекордное число выявленных случаев коронавируса за сутки — свыше 11 000. Затем ежедневный прирост заболеваемости стал уменьшаться.