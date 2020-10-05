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В Израиле выдвинуто первое обвинение за распространение коронавируса

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Прокуратура южного округа города Беэр-Шева в Израиле предъявила в местный мировой суд обвинение против Йохая Хадада за умышленное распространение коронавируса, сообщает израильская газета Globes. Это первый подобный инцидент в израильской судебной практике. Хадад уже оштрафован на 5000 шекелей (около 114 000 руб.).

«По данным обвинения, 24-летний Хадад, зная, что заражен коронавирусом, 1 октября обратился к лечащему врачу с просьбой покинуть изоляцию, но получил отказ. Несмотря на это обвиняемый покинул изолятор около 23:00 и отправился на вечеринку, где присутствовали 20 человек, часть из них была без масок», — передает издание.

Хададу предъявлено обвинение по ст. 218 Уголовного кодекса Израиля («деяние, которое может распространить болезнь»). Наказание за это составляет три года лишения свободы в случае совершения по халатности и семь лет, если доказана «злонамеренность» произошедшего.

18 сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин в связи с пандемией коронавируса. Он будет действовать минимум до 11 октября. В стране закрыты торговые, развлекательные и спортивные центры, а также заведения общественного питания и образовательные учреждения.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Израиле коронавирус выявлен более чем у 268 000 человек. Число смертей превысило 1700. При этом 23 сентября в стране было зафиксировано рекордное число выявленных случаев коронавируса за сутки — свыше 11 000. Затем ежедневный прирост заболеваемости стал уменьшаться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных