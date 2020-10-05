В Израиле выдвинуто первое обвинение за распространение коронавируса

«По данным обвинения, 24-летний Хадад, зная, что заражен коронавирусом, 1 октября обратился к лечащему врачу с просьбой покинуть изоляцию, но получил отказ. Несмотря на это обвиняемый покинул изолятор около 23:00 и отправился на вечеринку, где присутствовали 20 человек, часть из них была без масок», — передает издание.