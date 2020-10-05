Бывшего топ-менеджера энергетической госкомпании задержали за продажу разработок
Бывший топ-менеджер одной из госкомпаний в сфере топливно-энергетического комплекса задержан во время продажи разработок предприятия, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Подозреваемый задержан с поличным непосредственно после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты за нее», — говорится в сообщении.
Задержанный незаконным путем, без согласия правообладателя получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Затраты на разработки специалисты оценивают более чем в 2 млрд руб. Подозреваемый пытался продать часть материалов знакомому предпринимателю за 400 млн руб., уточнила Петренко.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ – незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенное из корыстной заинтересованности.