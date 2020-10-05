Бывшего топ-менеджера энергетической госкомпании задержали за продажу разработок

Задержанный незаконным путем, без согласия правообладателя получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли. Затраты на разработки специалисты оценивают более чем в 2 млрд руб. Подозреваемый пытался продать часть материалов знакомому предпринимателю за 400 млн руб., уточнила Петренко.