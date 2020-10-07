Омский токсиколог опроверг введение Навальному атропина врачами скорой
Утверждение основателя ФБК Алексея Навального, что врачи «скорой помощи» в Омске 20 августа сразу после экстренной посадки самолета диагностировали у него токсическое отравление, ввели атропин в качестве антидота и тем самым спасли ему жизнь, является ложным, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского Федерального округа Александр Сабаев.
«Утверждение Навального о том, что ему с самого начала, еще бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, вводился атропин — неправда», — приводит слова Сабаева «Интерфакс». Токсиколог пояснил, что Навальному ввели атропин в реанимации омской больницы, куда он был доставлен после ухудшения состояния. При этом медики сделали это «совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами», подчеркнул Сабаев.
Он также добавил, что, когда Навального только доставили в больницу, диагноз отравление был первым и основным. Однако впоследствии от него отказались «по целому ряду исследований».
Информацию о том, что врачи «скорой помощи», встретившие Навального сразу после экстренной посадки самолета в омском аэропорту, ввели ему атропин, опроверг также медбрат бригады омской скорой медицинской помощи Артем Чернявский. «Заявления Алексея Навального в СМИ о введении ему на борту самолета сотрудниками «скорой помощи» атропина — не более чем выдумка. Атропин на догоспитальном этапе ему не вводился», — сказал он.
Ранее на своей странице в Instagram Навальный выразил благодарность пилотам самолета и врачам «скорой помощи», которые, по его словам, сразу диагностировали у него токсикологическое отравление и ввели дозу атропина. При этом основатель ФБК раскритиковал действия докторов омской больницы, которые якобы врали, говоря, что его кома связана с нарушением обмена веществ, и тянули время, не оказывая ему надлежащей медицинской помощи.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа. Во время перелета из Томска в Москву он потерял сознание, затем впал в кому. Его экстренно доставили в больницу Омска, где врачи боролись за его жизнь 44 часа. 22 августа оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальному стало лучше, его вывели из комы. 23 сентября основателя ФБК выписали из стационара. Пока он находится в Германии, где продолжает лечение.
Специалисты Германии, Франции и Швеции утверждают, что причиной ухудшения состояния Навального стало отравление ядом из группы «Новичок». Вчера, 6 октября, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что обнаружила в биоматериалах основателя ФБК следы вещества, по структуре схожего с «Новичком», но не внесенного в конвенцию о запрещении химического оружия. Россия эту версию не подтверждает, ссылаясь на отсутствие сведений о результатах обследования Навального.