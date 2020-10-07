Омский токсиколог опроверг введение Навальному атропина врачами скорой

«Утверждение Навального о том, что ему с самого начала, еще бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, вводился атропин — неправда», — приводит слова Сабаева «Интерфакс». Токсиколог пояснил, что Навальному ввели атропин в реанимации омской больницы, куда он был доставлен после ухудшения состояния. При этом медики сделали это «совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами», подчеркнул Сабаев.