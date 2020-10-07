Попова допустила новые ограничения из-за коронавируса
С учетом роста числа заболевших коронавирусом в России, жителям необходимо соблюдать действующие меры предосторожности, иначе придется принимать «какие-то другие меры», заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».
«У нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать (требования), или нам придется принимать какие-то другие меры», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Попова также добавила, что «совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где-то даже к снижению идет».
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 11 115 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 699 человек, умерли — 202. Вчера, 6 октября, оперштаб сообщил о 11 615 новых случаях коронавируса.