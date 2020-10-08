Суд арестовал шестерых экс-сотрудников ПФР по подозрению в получении взятки

По версии следствия, в 2015 г. члены руководства Пенсионного фонда предложили бенефициаром владельцу компании «РедСис» Сергею Гордееву и его компаньонам за деньги предоставлять служебную информацию о планирующихся госзакупках и помогать выигрывать торги и реализовывать госконтракты. Подозреваемые согласились и дали сотрудникам ПФР в период с 2016 по 2019 гг. взятки на сумму 210 млн руб. С 2017 по 2019 гг. «РедСис» выполнила для фонда контракты на сумму 5,33 млрд руб.