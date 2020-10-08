Суд арестовал шестерых экс-сотрудников ПФР по подозрению в получении взятки
Басманный суд арестовал до 1 декабря шестерых бывших сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) по подозрению в получении взятки, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Под арест до 1 декабря 2020 г. отправили Александра Руднева, Дмитрия Кузнецова, Евгения Никитина, Рубена Эфианджяна, Евгения Турчака и Константина Янкина. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) с использованием служебного положения по предварительному сговору.
Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Следственный комитет России 30 сентября возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток в отношении бывшего владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьев, сотрудников IT-компаний «РедСис» и «Техносерв» и нескольких чиновников из ПФР.
По версии следствия, в 2015 г. члены руководства Пенсионного фонда предложили бенефициаром владельцу компании «РедСис» Сергею Гордееву и его компаньонам за деньги предоставлять служебную информацию о планирующихся госзакупках и помогать выигрывать торги и реализовывать госконтракты. Подозреваемые согласились и дали сотрудникам ПФР в период с 2016 по 2019 гг. взятки на сумму 210 млн руб. С 2017 по 2019 гг. «РедСис» выполнила для фонда контракты на сумму 5,33 млрд руб.
В 2019 г. по подозрению в получении взятки в размере 4,4 млн руб. был арестован замглавы ПФР Алексей Иванов.