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Суд арестовал шестерых экс-сотрудников ПФР по подозрению в получении взятки

Ведомости

Басманный суд арестовал до 1 декабря шестерых бывших сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) по подозрению в получении взятки, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Под арест до 1 декабря 2020 г. отправили Александра Руднева, Дмитрия Кузнецова, Евгения Никитина, Рубена Эфианджяна, Евгения Турчака и Константина Янкина. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ) с использованием служебного положения по предварительному сговору.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, что Следственный комитет России 30 сентября возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток в отношении бывшего владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьев, сотрудников IT-компаний «РедСис» и «Техносерв» и нескольких чиновников из ПФР.

По версии следствия, в 2015 г. члены руководства Пенсионного фонда предложили бенефициаром владельцу компании «РедСис» Сергею Гордееву и его компаньонам за деньги предоставлять служебную информацию о планирующихся госзакупках и помогать выигрывать торги и реализовывать госконтракты. Подозреваемые согласились и дали сотрудникам ПФР в период с 2016 по 2019 гг. взятки на сумму 210 млн руб. С 2017 по 2019 гг. «РедСис» выполнила для фонда контракты на сумму 5,33 млрд руб.

В 2019 г. по подозрению в получении взятки в размере 4,4 млн руб. был арестован замглавы ПФР Алексей Иванов.

Ранее по теме: РБК: СКР возбудил дело против банкира Ананьева по делу о взятках в ПФР

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных