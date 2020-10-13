Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей
Все граждане должны иметь возможность получать лекарства по рецепту врача бесплатно за счет механизмов обязательного лекарственного страхования, заявил руководитель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — цитирует ТАСС Медведева, который выступил на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов.
Он также заявил, что в новой программе партии нужно будет отразить новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, а также поддержке медиков и медицинского образования, и уделить внимание развитию отечественной фармакологической промышленности.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 988 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.