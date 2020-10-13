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Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

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Все граждане должны иметь возможность получать лекарства по рецепту врача бесплатно за счет механизмов обязательного лекарственного страхования, заявил руководитель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — цитирует ТАСС Медведева, который выступил на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов.

Он также заявил, что в новой программе партии нужно будет отразить новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, а также поддержке медиков и медицинского образования, и уделить внимание развитию отечественной фармакологической промышленности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 988 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников.

Ранее по теме: Правительство направит почти 1 млрд рублей на нужды льготников

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных