В Москве оштрафовали почти 150 посетителей вокзалов за отсутствие масок
Почти 150 посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве получили штраф в 5 тысяч руб. за несоблюдение масочного режима, сообщает Оперативный штаб.
«Сотрудники ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов. В каждом случае составлен протокол по статье 3.18.1 часть 4 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в размере 5 000 руб», — говорится в сообщении.
Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что за пять месяцев около 96 000 человек получили штрафы за отсутствие макси и перчаток при проезде в общественном транспорте Москвы.
В Москве за сутки выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом, 1 750 пациент выздоровел, 58 человека умерли, следует из данных оперативного штаба. Всего в столице зафиксировано 339 431 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+557), Подмосковье (+420), Ростовская (+277) и Нижегородская области (+274).
В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли.