В Москве оштрафовали почти 150 посетителей вокзалов за отсутствие масок

В Москве за сутки выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом, 1 750 пациент выздоровел, 58 человека умерли, следует из данных оперативного штаба. Всего в столице зафиксировано 339 431 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+557), Подмосковье (+420), Ростовская (+277) и Нижегородская области (+274).