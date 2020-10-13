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В Москве оштрафовали почти 150 посетителей вокзалов за отсутствие масок

Ведомости

Почти 150 посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве получили штраф в 5 тысяч руб. за несоблюдение масочного режима, сообщает Оперативный штаб.

«Сотрудники ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов. В каждом случае составлен протокол по статье 3.18.1 часть 4 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в размере 5 000 руб», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил, что за пять месяцев около 96 000 человек получили штрафы за отсутствие макси и перчаток при проезде в общественном транспорте Москвы.

В Москве за сутки выявлено 4 618 случаев заражения коронавирусом, 1 750 пациент выздоровел, 58 человека умерли, следует из данных оперативного штаба. Всего в столице зафиксировано 339 431 случаев COVID-19. В топ-5 по приросту заболевших за сутки после Москвы вошли Санкт-Петербург (+557), Подмосковье (+420), Ростовская (+277) и Нижегородская области (+274).

В России за последние сутки выявили рекордные 13 868 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения с начала пандемии на сегодняшний день составило 1 326 178. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек, 244 пациента умерли.

Ранее по теме: Почти 100 000 москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных