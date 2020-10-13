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В Севастополе объявили режим повышенной готовности из-за дефицита воды

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Власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды, передает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

«В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды», — говорится в сообщении. По данным городского правительства, запасы Чернореченского водохранилища, основного источника воды, составляют 16,8 млн куб м, из которых 7 млн куб м — «неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя».

«До конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», — пояснили власти Севастополя. 

С конца августа в Крыму объявили режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, с начала сентября в ряде районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером. 2 сентября президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе. Кроме того, чтобы решить часть потребностей полуострова для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в районе прибрежного села Николаевка построят станцию по опреснению морской воды, первое подобное сооружение в России.

До 2014 г. до 85% пресной воды поступало на нужды Крыма с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами.

Ранее по теме: В Крыму построят первую в России станцию опреснения морской воды

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных