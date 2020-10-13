В Севастополе объявили режим повышенной готовности из-за дефицита воды
Власти Севастополя ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды, передает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
«В Севастополе введен режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды», — говорится в сообщении. По данным городского правительства, запасы Чернореченского водохранилища, основного источника воды, составляют 16,8 млн куб м, из которых 7 млн куб м — «неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя».
«До конца года серьезных осадков не ожидается, воды хватит на 81 день», — пояснили власти Севастополя.
С конца августа в Крыму объявили режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, с начала сентября в ряде районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером. 2 сентября президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе. Кроме того, чтобы решить часть потребностей полуострова для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в районе прибрежного села Николаевка построят станцию по опреснению морской воды, первое подобное сооружение в России.
До 2014 г. до 85% пресной воды поступало на нужды Крыма с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами.