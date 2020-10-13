В Севастополе объявили режим повышенной готовности из-за дефицита воды

С конца августа в Крыму объявили режим поэтапного ограничения водоснабжения из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, с начала сентября в ряде районов Крыма стали получать воду только по два часа, утром и вечером. 2 сентября президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе. Кроме того, чтобы решить часть потребностей полуострова для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в районе прибрежного села Николаевка построят станцию по опреснению морской воды, первое подобное сооружение в России.