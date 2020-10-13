В Росгвардии назвали законной выдачу оружия нижегородскому стрелку
Гражданин, который 12 октября застрелил трех мужчин в деревне Большеорловское Нижегородской области, получил разрешение на хранение огнестрельного оружия в соответствии с законодательством, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Росгвардии.
«Монахову Данилу 06.06.2002 года рождения разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии», — цитирует агентство своего собеседника.
В Росгвардии отметили, что он предоставил все необходимые документы для получения соответствующего разрешения, включая медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Кроме того, условия, созданные стрелком для сохранности оружия, боеприпасов и патронов, соответствовали требованиям, что подтверждают результаты проверки, добавили в ведомстве. «Таким образом, оснований для отказа в выдаче Даниилу Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось», — заявили в Росгвардии.
Ранее сегодня Следственный комитет России по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, которые выдали нижегородскому стрелку разрешение на хранение оружия несмотря на то, что тот страдал депрессией и наблюдался у врача. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за такое деяние составляет до семи лет лишения свободы.
Инцидент со стрельбой в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел вчера вечером, 12 октября. Молодой человек ранил из огнестрельного оружия свою бабушку и нескольких человек на улице, после чего скрылся. В результате трое мужчин скончались, столько же, включая бабушку стрелка, были госпитализированы. Тело нападавшего со следами суицида было обнаружено сегодня утром на территории деревни.