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В Росгвардии назвали законной выдачу оружия нижегородскому стрелку

Ведомости

Гражданин, который 12 октября застрелил трех мужчин в деревне Большеорловское Нижегородской области, получил разрешение на хранение огнестрельного оружия в соответствии с законодательством, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Росгвардии.

«Монахову Данилу 06.06.2002 года рождения разрешительные документы на приобретение, хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия были выданы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ об оружии», — цитирует агентство своего собеседника.

В Росгвардии отметили, что он предоставил все необходимые документы для получения соответствующего разрешения, включая медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Кроме того, условия, созданные стрелком для сохранности оружия, боеприпасов и патронов, соответствовали требованиям, что подтверждают результаты проверки, добавили в ведомстве. «Таким образом, оснований для отказа в выдаче Даниилу Монахову разрешительных документов на приобретение, хранение и ношение охотничьего оружия не имелось», — заявили в Росгвардии.

Ранее сегодня Следственный комитет России по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, которые выдали нижегородскому стрелку разрешение на хранение оружия несмотря на то, что тот страдал депрессией и наблюдался у врача. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за такое деяние составляет до семи лет лишения свободы.

Инцидент со стрельбой в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области произошел вчера вечером, 12 октября. Молодой человек ранил из огнестрельного оружия свою бабушку и нескольких человек на улице, после чего скрылся. В результате трое мужчин скончались, столько же, включая бабушку стрелка, были госпитализированы. Тело нападавшего со следами суицида было обнаружено сегодня утром на территории деревни.

Ранее по теме: СК возбудил дело из-за выдачи нижегородскому стрелку разрешения на оружие

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных