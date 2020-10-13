В Росгвардии назвали законной выдачу оружия нижегородскому стрелку

Ранее сегодня Следственный комитет России по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, которые выдали нижегородскому стрелку разрешение на хранение оружия несмотря на то, что тот страдал депрессией и наблюдался у врача. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Наказание за такое деяние составляет до семи лет лишения свободы.