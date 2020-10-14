Медведев назвал неэффективным закрытие границ при борьбе с коронавирусом

«Вирус никаких границ не разбирает, даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это прочувствовали весной и сейчас это продолжается», – цитирует Медведева ТАСС. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении сотрудничества между различными научными школами и учеными разных стран.