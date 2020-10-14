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Медведев назвал неэффективным закрытие границ при борьбе с коронавирусом

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Закрытие границ в условиях распространения коронавируса не является вполне эффективным средством борьбы с COVID-19, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с главой Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым.

«Вирус никаких границ не разбирает, даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это прочувствовали весной и сейчас это продолжается», – цитирует Медведева ТАСС. Он отметил, что Россия заинтересована в продолжении сотрудничества между различными научными школами и учеными разных стран.

При этом, подчеркнул он, в начале распространения коронавируса в мире возникла «стена недоверия» между отдельными государствами. Происхождение вируса и средства борьбы с ним превратились из сугубо медицинских, научных вопросов в вопросы национальной безопасности, добавил Медведев.

14 октября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией с 1 ноября. В России за последние сутки выявили рекордные 14 231 новых случаев коронавируса. 13 октября оперштаб сообщал о 13 868 случаях коронавируса.

Ранее по теме: Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных