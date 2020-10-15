Международный культурный форум в Санкт-Петербурге отменили из-за коронавируса

В 2021 г. году форум пройдет с 11 по 13 ноября. Организаторы отметили, что форум невозможно провести в 2020 г. из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности. По мнению Минкультуры, проведение форума в онлайн-формате не будет эффективным и не позволит организовать открытое общение международного сообщества и свободный обмен мнениями.