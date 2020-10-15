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Международный культурный форум в Санкт-Петербурге отменили из-за коронавируса

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Министерство культуры отменило IX Санкт-Петербургский международный культурный форум из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба организаторов форума.

«Министерством культуры РФ по согласованию с правительством РФ принято решение об отмене IX Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 г. и проведении его в 2021-м», — говорится в сообщении.

В 2021 г. году форум пройдет с 11 по 13 ноября. Организаторы отметили, что форум невозможно провести в 2020 г. из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности. По мнению Минкультуры, проведение форума в онлайн-формате не будет эффективным и не позволит организовать открытое общение международного сообщества и свободный обмен мнениями.

Ранее по теме: Минкульт предложил отменить Санкт-Петербургский культурный форум

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных