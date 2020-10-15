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Первое издание пьес Шекспира продано на аукционе почти за $10 млн

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Первое издание собрания сочинений английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира установило мировой рекорд в ходе аукциона торгового дома Christie's в Нью-Йорке. Литературное произведение было продано за рекордные $9,978 млн, сообщает торговый дом в Twitter.

««Первое фолио» Шекспира собрало $9,978 млн, установив мировой рекорд для печатного литературного произведения», — говорится в сообщении Christie's.

Сборник называется «Комедии, истории и трагедии Уильяма Шекспира». Он был издан в 1623 г. друзьями поэта и актерами труппы театра «Глобус» спустя семь лет после смерти Шекспира. В так называемое «Первое фолио» входят 36 пьес, включая 17 пьес, напечатанных при жизни драматурга, одну, изданную после его смерти, и 18 пьес, которые могли быть утеряны. Среди них «Макбет», «Двенадцатая ночь» , «Мера за меру» и «Юлий Цезарь».

Предыдущий рекорд по продаже литературного произведения на аукционе был установлен в 2001 г. Тогда за $6,1 млн была продана другая копия «Первого фолио» Шекспира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных