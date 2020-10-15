Первое издание пьес Шекспира продано на аукционе почти за $10 млн
Первое издание собрания сочинений английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира установило мировой рекорд в ходе аукциона торгового дома Christie's в Нью-Йорке. Литературное произведение было продано за рекордные $9,978 млн, сообщает торговый дом в Twitter.
««Первое фолио» Шекспира собрало $9,978 млн, установив мировой рекорд для печатного литературного произведения», — говорится в сообщении Christie's.
Сборник называется «Комедии, истории и трагедии Уильяма Шекспира». Он был издан в 1623 г. друзьями поэта и актерами труппы театра «Глобус» спустя семь лет после смерти Шекспира. В так называемое «Первое фолио» входят 36 пьес, включая 17 пьес, напечатанных при жизни драматурга, одну, изданную после его смерти, и 18 пьес, которые могли быть утеряны. Среди них «Макбет», «Двенадцатая ночь» , «Мера за меру» и «Юлий Цезарь».
Предыдущий рекорд по продаже литературного произведения на аукционе был установлен в 2001 г. Тогда за $6,1 млн была продана другая копия «Первого фолио» Шекспира.