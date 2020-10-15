Мантуров заявил о невозможности произвести 30 млн доз вакцины к концу года

«Производство 30 млн доз к концу года невозможно, это нонсенс», — заявил министр. По словам министра, к концу 2020 г. планируется произвести 1,5 млн доз вакцины «Спутник V». В начале 2021 г. планируется выйти на объем производства 3,15 млн доз в месяц. Мантуров рассказал, что он и его сын сделали прививки от коронавируса российской вакциной.