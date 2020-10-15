Мантуров заявил о невозможности произвести 30 млн доз вакцины к концу года
Производство 30 млн доз вакцины от коронавируса к концу 2020 г. невозможно, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью BloombergTV.
«Производство 30 млн доз к концу года невозможно, это нонсенс», — заявил министр. По словам министра, к концу 2020 г. планируется произвести 1,5 млн доз вакцины «Спутник V». В начале 2021 г. планируется выйти на объем производства 3,15 млн доз в месяц. Мантуров рассказал, что он и его сын сделали прививки от коронавируса российской вакциной.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о планах произвести в России 30 млн доз вакцины от коронавируса к концу 2020 года.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев. 30 сентября в Москве начался второй этап пострегистрационных испытаний вакцины. Ожидается, что испытания закончатся в июле-августе 2021 г. Испытания вакцины от центра Чумакова начались 6 октября.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса, разработанной в центре «Вектор». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что скоро «Вектор» начнет пострегистрационные испытания вакцины, в которых примут участие 40 000 добровольцев. Одновременно начнутся испытания вакцины на 150 добровольцах старше 60 лет.