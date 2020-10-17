Ученые выявили наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови

В первом исследовании ученые сравнили данные почти 475 000 жителей Дании, у которых подтвердили коронавирус, с показателями более 2,2 млн человек в других странах. Среди зараженных оказалось примерно равное число людей со второй (A), третьей (B) и четвертой (AB) группами крови, в то время как пациентов с первой группой крови (0) было значительно меньше.