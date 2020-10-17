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Ученые выявили наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови

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Люди с первой группой крови менее подвержены риску заражения коронавирусом, а заболевание у них чаще протекает в более легкой форме, пришли к выводу две группы ученых, опубликовавших результаты своих исследований в журнале Blood Advances, сообщает портал MedicalXpress.

В первом исследовании ученые сравнили данные почти 475 000 жителей Дании, у которых подтвердили коронавирус, с показателями более 2,2 млн человек в других странах. Среди зараженных оказалось примерно равное число людей со второй (A), третьей (B) и четвертой (AB) группами крови, в то время как пациентов с первой группой крови (0) было значительно меньше.

Авторы второго исследования, изучив дела 95 пациентов в Канаде, у которых заболевание протекало в тяжелой форме, отмечают, что у пациентов со второй и четвертой группами крови наблюдался более высокий уровень повреждения легких от COVID-19, а также им чаще требовался диализ из-за почечной недостаточности.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может продлиться в течение следующих 20 дней.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 октября, в России зарегистрировано 1,38 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1 млн человек выздоровело от коронавируса, число смертей превысило 24 000. С 11 октября суточный прирост заболеваемости превышает 13 000. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных