Ученые выявили наиболее устойчивую к коронавирусу группу крови
Люди с первой группой крови менее подвержены риску заражения коронавирусом, а заболевание у них чаще протекает в более легкой форме, пришли к выводу две группы ученых, опубликовавших результаты своих исследований в журнале Blood Advances, сообщает портал MedicalXpress.
В первом исследовании ученые сравнили данные почти 475 000 жителей Дании, у которых подтвердили коронавирус, с показателями более 2,2 млн человек в других странах. Среди зараженных оказалось примерно равное число людей со второй (A), третьей (B) и четвертой (AB) группами крови, в то время как пациентов с первой группой крови (0) было значительно меньше.
Авторы второго исследования, изучив дела 95 пациентов в Канаде, у которых заболевание протекало в тяжелой форме, отмечают, что у пациентов со второй и четвертой группами крови наблюдался более высокий уровень повреждения легких от COVID-19, а также им чаще требовался диализ из-за почечной недостаточности.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может продлиться в течение следующих 20 дней.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 17 октября, в России зарегистрировано 1,38 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1 млн человек выздоровело от коронавируса, число смертей превысило 24 000. С 11 октября суточный прирост заболеваемости превышает 13 000. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.