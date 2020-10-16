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ВОЗ заявила о неэффективности некоторых препаратов при лечении COVID-19

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Лечение коронавирусной инфекции экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. Об этом свидетельствуют клинические исследования Всемирной организации здравоохранения, пишет Financial Times. Незначительный эффект при лечении также показали гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон.

ВОЗ исследовала процесс лечения 11,2 тыс. пациентов с коронавирусом и пришла к выводу, что ни одно из лекарств не повлияло на шансы пациента на выживание и не снизило потребности в искусственной вентиляции легких. Кроме того, эти препараты практически не сокращают время пребывания заболевшего в больнице, отмечает газета.

Препарат ремдесивир применялся при лечении президента США Дональда Трампа. По словам врачей, у президента не наблюдалось побочных эффектов. В октябре препарат зарегистрировали в России.

Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. Согласно рекомендациям, опубликованным в начале сентября, для лечения новой коронавирусной инфекции могут быть использованы шесть препаратов – фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных