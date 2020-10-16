ВОЗ заявила о неэффективности некоторых препаратов при лечении COVID-19

ВОЗ исследовала процесс лечения 11,2 тыс. пациентов с коронавирусом и пришла к выводу, что ни одно из лекарств не повлияло на шансы пациента на выживание и не снизило потребности в искусственной вентиляции легких. Кроме того, эти препараты практически не сокращают время пребывания заболевшего в больнице, отмечает газета.