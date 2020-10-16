ВОЗ заявила о неэффективности некоторых препаратов при лечении COVID-19
Лечение коронавирусной инфекции экспериментальным препаратом ремдесивир не оказывает существенного влияния на смертность пациентов. Об этом свидетельствуют клинические исследования Всемирной организации здравоохранения, пишет Financial Times. Незначительный эффект при лечении также показали гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон.
ВОЗ исследовала процесс лечения 11,2 тыс. пациентов с коронавирусом и пришла к выводу, что ни одно из лекарств не повлияло на шансы пациента на выживание и не снизило потребности в искусственной вентиляции легких. Кроме того, эти препараты практически не сокращают время пребывания заболевшего в больнице, отмечает газета.
Препарат ремдесивир применялся при лечении президента США Дональда Трампа. По словам врачей, у президента не наблюдалось побочных эффектов. В октябре препарат зарегистрировали в России.
Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. Согласно рекомендациям, опубликованным в начале сентября, для лечения новой коронавирусной инфекции могут быть использованы шесть препаратов – фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.