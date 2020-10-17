СК возобновил доследственную проверку по факту смерти Марцинкевича
Следственный комитет отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти в СИЗО Максима Марцинкевича (Тесака) и возобновил доследственную проверку, сообщил его адвокат Алексей Михальчик в комментарии ТАСС.
«Руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича. Теперь доследственная проверка началась снова», — рассказал он.
Адвокат уточнил, что теперь следователи должны будут в течение 30 дней принять решение о возбуждении уголовного дела.
Накануне Михальчик заявил агентству, что региональное управление СК отказало родственникам Марцинкевича в возбуждении уголовного дела. По его словам, СК заинтересован в оттягивании начала расследования.
О смерти Тесака в СИЗО Челябинска стало известно 16 сентября. Следствие считает, что он покончил с собой: в камере были обнаружены две прощальные записки и письмо жене. В СК после смерти Марцинкевича предположили, что тот мог покончить с собой из-за чувства вины за ряд убийств, в совершении которых признался незадолго до смерти. Адвокат Тесака Михальчик заявил, что отец скончавшегося обнаружил на теле сына следы пыток, в том числе отсутствие нескольких ногтей. Во ФСИН ответили, что к Марцинкевичу во время нахождения в СИЗО не применялась физическая сила.
Тесак был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. В декабре 2019 г. Бабушкинский суд Москвы признал его виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к третьему сроку — 10 годам колонии строгого режима.