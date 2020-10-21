Самолет Су-34 разбился возле Хабаровска

Летчики также не пострадали. «Летчики катапультировались. Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования», — приводит сообщение ВВО ТАСС. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося к месту аварии направлена комиссия Восточного военного округа.