США перехватили российские бомбардировщики и истребители у берегов Аляски

Отмечается, что российскую группу также сопровождал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Они на протяжении полутора часов находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) и приблизились к берегам Аляски на 30 морских миль (55,56 км). При этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады, подчеркнули в NORAD.