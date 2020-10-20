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США перехватили российские бомбардировщики и истребители у берегов Аляски

Ведомости

Самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 недалеко от Аляски вечером 19 октября. Об этом сообщается на официальной странице NORAD в Twitter.

«Истребитель F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки при поддержке бортовой системы предупреждения и управления E-3 и самолета-заправщика KC-135 перехватил два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что российскую группу также сопровождал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Они на протяжении полутора часов находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) и приблизились к берегам Аляски на 30 морских миль (55,56 км). При этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады, подчеркнули в NORAD.

15 сентября Минобороны России сообщало о перехвате российскими истребителями стратегического американского бомбардировщика B-1В Lancer над Беринговым и Охотским морями. О перехвате американских бомбардировщиков недалеко от российских границ также сообщалось 14 сентября.

Ранее по теме: Военные перехватили несколько самолетов НАТО недалеко от границ России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных