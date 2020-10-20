США перехватили российские бомбардировщики и истребители у берегов Аляски
Самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 недалеко от Аляски вечером 19 октября. Об этом сообщается на официальной странице NORAD в Twitter.
«Истребитель F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки при поддержке бортовой системы предупреждения и управления E-3 и самолета-заправщика KC-135 перехватил два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35», — сказано в сообщении.
Отмечается, что российскую группу также сопровождал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Они на протяжении полутора часов находились в американской опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) и приблизились к берегам Аляски на 30 морских миль (55,56 км). При этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады, подчеркнули в NORAD.
15 сентября Минобороны России сообщало о перехвате российскими истребителями стратегического американского бомбардировщика B-1В Lancer над Беринговым и Охотским морями. О перехвате американских бомбардировщиков недалеко от российских границ также сообщалось 14 сентября.