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На западе Грузии мужчина захватил заложников в банке

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Вооруженный мужчина захватил заложников в здании «Банка Грузии» в городе Зугдиди на западе страны, сообщает грузинский «Первый канал» ,

По данным телеканала, мужчина вооружен автоматическим огнестрельным оружием, гранатами и взял в заложники как сотрудников банка, так и клиентов. Источник этой информации не сообщается.

«Rustavi2» сообщает о начале спецоперации в Зугдили с привлечением полиции и спецназа. По данным телеканала, налетчиков было несколько. «На данный момент в центре Зугдиди идет спецоперация — вооруженные люди ворвались в одно из отделений Банка Грузии», — сообщает телеканал, добавив, что в здании находятся также несколько сотрудников банка.

Премьер-министр страны Георгий Гахария подтвердил телеканалу захват заложников, но точного их числа не назвал. Люди эвакуированы с соседней с банком улицы Гамсахурдиа. По данным телеканала, нескольким заложникам удалось сбежать. Очевидцы передают, что слышали выстрелы в районе банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных