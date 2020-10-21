На западе Грузии мужчина захватил заложников в банке
Вооруженный мужчина захватил заложников в здании «Банка Грузии» в городе Зугдиди на западе страны, сообщает грузинский «Первый канал» ,
По данным телеканала, мужчина вооружен автоматическим огнестрельным оружием, гранатами и взял в заложники как сотрудников банка, так и клиентов. Источник этой информации не сообщается.
«Rustavi2» сообщает о начале спецоперации в Зугдили с привлечением полиции и спецназа. По данным телеканала, налетчиков было несколько. «На данный момент в центре Зугдиди идет спецоперация — вооруженные люди ворвались в одно из отделений Банка Грузии», — сообщает телеканал, добавив, что в здании находятся также несколько сотрудников банка.
Премьер-министр страны Георгий Гахария подтвердил телеканалу захват заложников, но точного их числа не назвал. Люди эвакуированы с соседней с банком улицы Гамсахурдиа. По данным телеканала, нескольким заложникам удалось сбежать. Очевидцы передают, что слышали выстрелы в районе банка.