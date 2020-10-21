На западе Грузии мужчина захватил заложников в банке

«Rustavi2» сообщает о начале спецоперации в Зугдили с привлечением полиции и спецназа. По данным телеканала, налетчиков было несколько. «На данный момент в центре Зугдиди идет спецоперация — вооруженные люди ворвались в одно из отделений Банка Грузии», — сообщает телеканал, добавив, что в здании находятся также несколько сотрудников банка.