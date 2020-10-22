Театр на Таганке предложил билеты за 500 тыс. рублей зрителям без масок
Театр на Таганке предложил посетителям, которые не хотят пользоваться медицинскими масками, приобретать билеты на спектакль за 500 001 руб., сообщается на странице театра в Instagram. В эту стоимость будет включен потенциальный штраф за отсутствие маски, который не превышает 5 000 руб.
«В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя. Вход в театр осуществляется при предъявлении справки об отсутствии COVID-19 сроком не более 1 суток», — сказано в сообщении театра.
Как отмечают в театре, сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму 1 руб. «В конце концов, искусство должно быть доступным».
Ранее спектакль в Театре на Таганке пришлось задержать на час из-за зрительницы, которая отказалась надевать маску. Вопрос не удалось решить мирно, несмотря на уговоры режиссера, зрителей и худрука театра Ирины Апексимовой. Администрация вызвала полицию, и нарушительницу вывели из зала под аплодисменты артистов и посетителей, писали «РИА Новости».