Театр на Таганке предложил билеты за 500 тыс. рублей зрителям без масок

«В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя. Вход в театр осуществляется при предъявлении справки об отсутствии COVID-19 сроком не более 1 суток», — сказано в сообщении театра.