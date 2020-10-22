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Театр на Таганке предложил билеты за 500 тыс. рублей зрителям без масок

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Театр на Таганке предложил посетителям, которые не хотят пользоваться медицинскими масками, приобретать билеты на спектакль за 500 001 руб., сообщается на странице театра в Instagram. В эту стоимость будет включен потенциальный штраф за отсутствие маски, который не превышает 5 000 руб. 

«В особый пакет также входят: возможность находиться на спектакле без маски, отдельное место в партере на большой дистанции с остальными зрителями, отдельный вход и выход для посетителя. Вход в театр осуществляется при предъявлении справки об отсутствии COVID-19 сроком не более 1 суток», — сказано в сообщении театра. 

Как отмечают в театре, сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму 1 руб. «В конце концов, искусство должно быть доступным».

Ранее спектакль в Театре на Таганке пришлось задержать на час из-за зрительницы, которая отказалась надевать маску. Вопрос не удалось решить мирно, несмотря на уговоры режиссера, зрителей и худрука театра Ирины Апексимовой. Администрация вызвала полицию, и нарушительницу вывели из зала под аплодисменты артистов и посетителей, писали «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных