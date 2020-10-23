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СК возбудил дело из-за убийства бывшего бойца ММА в Дагестане

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве жителя Хасавюрта в Дагестане, сообщается на сайте регионального отделения СК. По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах республики, убитым является бывший боец ММА Шамиль Абдулмуслимов.

«Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)» — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 22 октября в помещении кафе-ресторана в Хасавюрте было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. По подозрению в совершении преступления задержаны 24-летний и 53-летний местные жители (по ст. 91, 92 УПК РФ).

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК. 

Последний поединок Абдулмуслимова в ММА состоялся в марте 2013 г. За свою карьеру он провел 15 боев, в которых одержал 11 побед.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных