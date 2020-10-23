СК возбудил дело из-за убийства бывшего бойца ММА в Дагестане

По версии следствия, 22 октября в помещении кафе-ресторана в Хасавюрте было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. По подозрению в совершении преступления задержаны 24-летний и 53-летний местные жители (по ст. 91, 92 УПК РФ).