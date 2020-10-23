СК возбудил дело из-за убийства бывшего бойца ММА в Дагестане
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве жителя Хасавюрта в Дагестане, сообщается на сайте регионального отделения СК. По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах республики, убитым является бывший боец ММА Шамиль Абдулмуслимов.
«Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)» — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, 22 октября в помещении кафе-ресторана в Хасавюрте было обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. По подозрению в совершении преступления задержаны 24-летний и 53-летний местные жители (по ст. 91, 92 УПК РФ).
«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.
Последний поединок Абдулмуслимова в ММА состоялся в марте 2013 г. За свою карьеру он провел 15 боев, в которых одержал 11 побед.