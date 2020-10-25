СК возбудил дело по факту убийства депутата Выборгского района Петрова
В Ленинградской области застрелили депутата Выборгского района и предпринимателя Александра Петрова, СК возбудил уголовное дело по факту заказного убийства, а также опубликовал видео с места происшествия.
«Следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 24 октября неизвестный выстрелил с противоположного берега реки в Петрова, который в этот момент находился на территории своего дома под Выборгом. Как добавляет ТАСС, тело Петрова нашли в банном комплексе.
Как отмечают «РИА Новости», убитый депутат – отец автогонщика, бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Кроме того он возглавляет несколько компаний, включая ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.