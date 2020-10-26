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Глава Росприроднадзора назвала «смехотворными» экологические штрафы в России

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Размер экологических штрафов в России является «смехотворным», заявила глава Росприроднадзора Светлана Родионова, передает «РИА Новости».

«Экологические штрафы — побуждающий механизм, они самые маленькие в стране. Ни у одного контрольного органа, ни по одному направлению закона нет — ни у Роспотребнадзора, ни у Ростехнадзора, ни у кого — нет таких мизерных и смехотворных штрафов», — сказала Родионова. Она добавила, что в России до сих пор не приняли методику расчета вреда атмосферному воздуху, так что у предприятий нет стимулов внедрять технологии, снижающие выбросы. 

В то же время Родионова отметила, что штрафы не могут быть единственным механизмом, позволяющим сократить размеры загрязнения в стране. По ее словам, нужна еще система мониторинга, а также «работающие комплексные экологические планы предприятий».

Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября уже приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных