Глава Росприроднадзора назвала «смехотворными» экологические штрафы в России
Размер экологических штрафов в России является «смехотворным», заявила глава Росприроднадзора Светлана Родионова, передает «РИА Новости».
«Экологические штрафы — побуждающий механизм, они самые маленькие в стране. Ни у одного контрольного органа, ни по одному направлению закона нет — ни у Роспотребнадзора, ни у Ростехнадзора, ни у кого — нет таких мизерных и смехотворных штрафов», — сказала Родионова. Она добавила, что в России до сих пор не приняли методику расчета вреда атмосферному воздуху, так что у предприятий нет стимулов внедрять технологии, снижающие выбросы.
В то же время Родионова отметила, что штрафы не могут быть единственным механизмом, позволяющим сократить размеры загрязнения в стране. По ее словам, нужна еще система мониторинга, а также «работающие комплексные экологические планы предприятий».
Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). По делу о преступной халатности к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты 19 октября уже приговорен бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Суд признал его виновным в том, что тот, получив информацию об аварии, в течение двух дней ничего не предпринимал для ее устранения.