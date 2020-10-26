Глава Росприроднадзора назвала «смехотворными» экологические штрафы в России

«Экологические штрафы — побуждающий механизм, они самые маленькие в стране. Ни у одного контрольного органа, ни по одному направлению закона нет — ни у Роспотребнадзора, ни у Ростехнадзора, ни у кого — нет таких мизерных и смехотворных штрафов», — сказала Родионова. Она добавила, что в России до сих пор не приняли методику расчета вреда атмосферному воздуху, так что у предприятий нет стимулов внедрять технологии, снижающие выбросы.