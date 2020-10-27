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В России предложили запретить отождествлять действия СССР и нацистов

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Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить отождествлять в публичных высказываниях цели, решения и действия руководства СССР и нацистов во время Второй мировой войны. Об этом она сказала на заседании Совета по культуре и искусству с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я считаю, что надо внести в закон об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне норму, запрещающую в публичных высказываниях отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями нацистского руководства, командования и военнослужащих во время Второй мировой войны», — сказала Ямпольская в эфире телеканала «Россия 24».

В качестве примера глава комитета Госдумы привела две книги «американского блогера», в которых рассказывается об «изнасилованиях и убийствах» советскими солдатами в Польше, а также о том, что «Советы были почище нацистов».

«Я считаю, что если редакторам в наших издательствах не хватает ума, совести, брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательно. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — отметила она.

Предложение Ямпольской поддержал Путин.

«Согласен с вашими предложениями. Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Ну если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание — нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», — сказал российский лидер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных