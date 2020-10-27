В России предложили запретить отождествлять действия СССР и нацистов

«Я считаю, что надо внести в закон об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне норму, запрещающую в публичных высказываниях отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями нацистского руководства, командования и военнослужащих во время Второй мировой войны», — сказала Ямпольская в эфире телеканала «Россия 24».