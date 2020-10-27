В России предложили запретить отождествлять действия СССР и нацистов
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить отождествлять в публичных высказываниях цели, решения и действия руководства СССР и нацистов во время Второй мировой войны. Об этом она сказала на заседании Совета по культуре и искусству с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я считаю, что надо внести в закон об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне норму, запрещающую в публичных высказываниях отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями нацистского руководства, командования и военнослужащих во время Второй мировой войны», — сказала Ямпольская в эфире телеканала «Россия 24».
В качестве примера глава комитета Госдумы привела две книги «американского блогера», в которых рассказывается об «изнасилованиях и убийствах» советскими солдатами в Польше, а также о том, что «Советы были почище нацистов».
«Я считаю, что если редакторам в наших издательствах не хватает ума, совести, брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательно. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — отметила она.
Предложение Ямпольской поддержал Путин.
«Согласен с вашими предложениями. Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Ну если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание — нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», — сказал российский лидер.