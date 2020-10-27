Путин пообещал сделать все для продолжения работы учреждений культуры
Власти сделают все возможное, чтобы учреждения культуры продолжили работать во время пандемии коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству.
«Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем. Вы посмотрите, что в некоторых странах происходит: в Испании ввели какие жесткие ограничения — до мая. Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все для того, чтобы учреждения культуры работали», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
27 октября Роспотребнадзор обязал людей носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.
Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям принять меры по защите уязвимых групп населения от коронавируса, в первую очередь, людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Также рекомендовано усилить дезинфекцию общественного транспорта и других мест массового скопления людей, в частности, торговых площадей. Кроме того, власти регионов должны обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями в пропорции не менее 150 исследований на 100 000 населения (среднесуточно за семь дней).
По данным оперативного штаба на 27 октября, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 1 547 774. Умерли за сутки 320 пациентов, выздоровели 12 844 человека. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 26 589, продолжают лечение 362 245. Вчера, 26 октября, в стране было выявлено 17 347 новых заболевших за сутки.