Путин пообещал сделать все для продолжения работы учреждений культуры

«Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем. Вы посмотрите, что в некоторых странах происходит: в Испании ввели какие жесткие ограничения — до мая. Я помню свои дискуссии с вашими коллегами, мы будем делать все для того, чтобы учреждения культуры работали», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».