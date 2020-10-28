Иммунолог назвал возможные причины естественной устойчивости к коронавирусу
Из-за низкой вирусной нагрузки или благодаря определенному эффекту иммунной системы некоторое люди могут не заболеть COVID-19 даже при многократном контакте с зараженными, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.
«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — сказал он, его заявление приводит портал URA.RU. Иммунолог добавил, что в результате дальнейших генетических исследований ученые могут выявить другие факторы, влияющие на устойчивость к коронавирусу.
27 октября академик Российской академии наук (РАН), директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян подтвердил, что в мире существуют люди с так называемым естественным иммунитетом к коронавирусу. При этом он отметил, что причины такой «защиты» организма ученым пока не известны.
На сегодняшний день в мире коронавирус выявлен у 43,96 млн человек. Из них 1,16 млн человек умерли в результате заболевания. В России количество заразившихся превысило 1,54 млн, из которых скончались от коронавируса 26,5 тыс. Россия является четвертой в мире страной по числу заболевших COVID-19.