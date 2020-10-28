Иммунолог назвал возможные причины естественной устойчивости к коронавирусу

На сегодняшний день в мире коронавирус выявлен у 43,96 млн человек. Из них 1,16 млн человек умерли в результате заболевания. В России количество заразившихся превысило 1,54 млн, из которых скончались от коронавируса 26,5 тыс. Россия является четвертой в мире страной по числу заболевших COVID-19.