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Иммунолог назвал возможные причины естественной устойчивости к коронавирусу

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Из-за низкой вирусной нагрузки или благодаря определенному эффекту иммунной системы некоторое люди могут не заболеть COVID-19 даже при многократном контакте с зараженными, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

«Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов», — сказал он, его заявление приводит портал URA.RU. Иммунолог добавил, что в результате дальнейших генетических исследований ученые могут выявить другие факторы, влияющие на устойчивость к коронавирусу. 

27 октября академик Российской академии наук (РАН), директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян подтвердил, что в мире существуют люди с так называемым естественным иммунитетом к коронавирусу. При этом он отметил, что причины такой «защиты» организма ученым пока не известны.

На сегодняшний день в мире коронавирус выявлен у 43,96 млн человек. Из них 1,16 млн человек умерли в результате заболевания. В России количество заразившихся превысило 1,54 млн, из которых скончались от коронавируса 26,5 тыс. Россия является четвертой в мире страной по числу заболевших COVID-19.

Ранее по теме: Академик РАН рассказали о людях с естественной защитой от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных