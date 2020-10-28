Володин обвинил Силуанова в присвоении заслуг президента
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании обвинил министра финансов России Антона Силуанова в том, что он выдает решения президента России Владимира Путина за свои, при том что изначально их не поддерживал. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
«Когда мы говорим о развитии сельского хозяйства, вы посмотрите предыдущие все решения. Они принимались президентом вопреки министерству финансов. Потому что министерство финансов было против», — заявил Володин. «Если это ваше достижение, так говорите, что это ваше достижение. А если вы были против, то так и скажите: «Мы были против, но президент решение принял, а оказалось все правильно»», — подчеркнул он.
В качестве примера Володин привел как инициативы по поддержке сельского хозяйства, так и обеспечение школьников горячим питанием. Председатель Госдумы подчеркнул, что для поддержки населения президент был вынужден вмешаться в данные вопросы.
Володин также добавил, что в текущей ситуации получается, что президент слышит запросы депутатов и граждан, а министр финансов — нет. Председатель Госдумы заявил о желании, чтобы глава ведомства пересмотрел свой подход к реализации предлагаемых ему инициатив.
На выступлении в Госдуме Силуанов отчитался о работе Минфина и рассказал о новом проекте бюджета. Также в ходе ответов на вопросы депутатов министр выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, объяснив это тем, что справедливее помогать людям, у которых нет работы.