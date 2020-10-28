Володин обвинил Силуанова в присвоении заслуг президента

«Когда мы говорим о развитии сельского хозяйства, вы посмотрите предыдущие все решения. Они принимались президентом вопреки министерству финансов. Потому что министерство финансов было против», — заявил Володин. «Если это ваше достижение, так говорите, что это ваше достижение. А если вы были против, то так и скажите: «Мы были против, но президент решение принял, а оказалось все правильно»», — подчеркнул он.