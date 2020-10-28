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Володин обвинил Силуанова в присвоении заслуг президента

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании обвинил министра финансов России Антона Силуанова в том, что он выдает решения президента России Владимира Путина за свои, при том что изначально их не поддерживал. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

«Когда мы говорим о развитии сельского хозяйства, вы посмотрите предыдущие все решения. Они принимались президентом вопреки министерству финансов. Потому что министерство финансов было против», — заявил Володин. «Если это ваше достижение, так говорите, что это ваше достижение. А если вы были против, то так и скажите: «Мы были против, но президент решение принял, а оказалось все правильно»», — подчеркнул он.

В качестве примера Володин привел как инициативы по поддержке сельского хозяйства, так и обеспечение школьников горячим питанием. Председатель Госдумы подчеркнул, что для поддержки населения президент был вынужден вмешаться в данные вопросы.

Володин также добавил, что в текущей ситуации получается, что президент слышит запросы депутатов и граждан, а министр финансов — нет. Председатель Госдумы заявил о желании, чтобы глава ведомства пересмотрел свой подход к реализации предлагаемых ему инициатив.

На выступлении в Госдуме Силуанов отчитался о работе Минфина и рассказал о новом проекте бюджета. Также в ходе ответов на вопросы депутатов министр выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, объяснив это тем, что справедливее помогать людям, у которых нет работы.

Ранее по теме: Глава Минфина выступил против индексации пенсий работающих пенсионеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных