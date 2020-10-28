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В Совфеде заявили о 270 млрд рублей «излишков» на капремонт жилья

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На счетах региональных операторов и спецсчетах скопилось 267 млрд руб. неизрасходованных средств на капитальный ремонт жилых домов, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, сообщает «Интерфакс». 

«На 1 октября 2020 года общая сумма остатков средств составила 267 млрд рублей, из них на счетах региональных операторов — 122 млрд, на спецсчетах – более 144 млрд рублей», — сказал Чернецкий. Он подчеркнул, что это свидетельствует о неэффективном управлении средствами, полученными от взносов жильцов.

В то же время, по словам Чернецкого, наблюдается еще одна негативная тенденция: вырос совокупный размер внутренней задолженности за капремонт —  почти до 400 млрд рублей. За 2020 г. она увеличилась на 28% и накапливается в 22 регионах. Это, по мнению сенатора, может привести к дефициту средств в региональной системе в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Программу капремонта жилья в России, финансируемую за счет взносов жильцов, запустили в 2012 году. Она рассчитана на 30 лет. За это время власти рассчитывают полностью ликвидировать фонд аварийных домов в стране. В 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон, который позволил региональным властям субсидировать взносы за капремонт пенсионерам и инвалидам. В марте 2020 г. жителей Москвы на три месяца (с 1 апреля по 30 июня) освободили от соответствующих сборов в связи с пандемией и ее последствиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных