В Совфеде заявили о 270 млрд рублей «излишков» на капремонт жилья
На счетах региональных операторов и спецсчетах скопилось 267 млрд руб. неизрасходованных средств на капитальный ремонт жилых домов, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий, сообщает «Интерфакс».
«На 1 октября 2020 года общая сумма остатков средств составила 267 млрд рублей, из них на счетах региональных операторов — 122 млрд, на спецсчетах – более 144 млрд рублей», — сказал Чернецкий. Он подчеркнул, что это свидетельствует о неэффективном управлении средствами, полученными от взносов жильцов.
В то же время, по словам Чернецкого, наблюдается еще одна негативная тенденция: вырос совокупный размер внутренней задолженности за капремонт — почти до 400 млрд рублей. За 2020 г. она увеличилась на 28% и накапливается в 22 регионах. Это, по мнению сенатора, может привести к дефициту средств в региональной системе в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Программу капремонта жилья в России, финансируемую за счет взносов жильцов, запустили в 2012 году. Она рассчитана на 30 лет. За это время власти рассчитывают полностью ликвидировать фонд аварийных домов в стране. В 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон, который позволил региональным властям субсидировать взносы за капремонт пенсионерам и инвалидам. В марте 2020 г. жителей Москвы на три месяца (с 1 апреля по 30 июня) освободили от соответствующих сборов в связи с пандемией и ее последствиями.