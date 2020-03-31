Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте. Отмечается, что решение принято для повышения эффективности режима самоизоляции москвичей, введенного 29 марта из-за распространения коронавируса.
Собянин также обязал букмекерские конторы, пункты приема ставок и тотализаторы приостановить работу до особого распоряжения. По словам мэра, эти организации создают у некоторых людей «ненужный соблазн нарушить домашний режим» и выглядят странно на фоне закрытых ресторанов, театров и спортивных клубов.
Аналогичные меры приняты в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое освобождает собственников жилья от взносов на капремонт до 1 июля, а также запрещает жителям посещать тотализаторы, букмекерские конторы и пункты приемы ставок. Более того, органы ЗАГС в Подмосковье теперь должны регистрировать только факты рождения и смерти, а остальные мероприятия — только по уже поданным заявлениям.
В Москве с 30 марта действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. На улицу разрешено выходить только в случае крайней необходимости: обратиться за экстренной медицинской помощью, добраться до работы (если она не приостановлена), купить продукты и лекарства, выкинуть мусор или выгулять животных на расстоянии не больше 100 м от дома. Аналогичные меры приняты в Подмосковье, Санкт-Петербурге и уже более 25 регионах.
По официальным данным на 30 марта, в 71 регионе России зарегистрировано 1836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.