Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

В Москве с 30 марта действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. На улицу разрешено выходить только в случае крайней необходимости: обратиться за экстренной медицинской помощью, добраться до работы (если она не приостановлена), купить продукты и лекарства, выкинуть мусор или выгулять животных на расстоянии не больше 100 м от дома. Аналогичные меры приняты в Подмосковье, Санкт-Петербурге и уже более 25 регионах.