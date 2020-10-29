Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в январе
Массовая вакцинация от коронавируса в Московской области начнется в январе. Об этом заявил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев, передает телеканал «360».
По его словам, вакцинация будет проходить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Власти региона уже готовятся к развертыванию прививочных пунктов.
«Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца. По ОМС — это значит бесплатно. Все готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от ковида, который изменил нашу жизнь», — сказал Воробьев.
В эфире телеканала он также заявил, что уже сделал прививку от коронавируса. По его словам, пока антител в его организме обнаружено не было, но «завтра я должен делать вторую прививку. И я надеюсь, что какая-то защита появится».
Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» — «Россия зовет!», выразил надежду, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется к концу 2020 г.
«Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин. Президент отметил, что все российские регионы уже получили партии вакцины. Путин отметил, что вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» доказали свою эффективность и безопасность. Российскую вакцину от коронавируса также получил ближайший партнер России — Белоруссия, отметил президент.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском научном центре им. Гамалеи. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется привить 40 000 добровольцев.
14 октября Путин сообщил о регистрации второй вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Кроме того, в начале октября в России начались клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в центре Чумакова.