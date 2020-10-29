Массовая вакцинация от коронавируса в Подмосковье начнется в январе

«Естественно, прививка будет сделана по ОМС. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре — больше, массово — с января месяца. По ОМС — это значит бесплатно. Все готово, наши предприятия справились с задачей промышленного производства. Таким образом, мы сможем защитить старшее поколение и, по сути, избавить от ковида, который изменил нашу жизнь», — сказал Воробьев.