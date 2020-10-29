Собянин оценил необходимость ужесточения мер по коронавирусу

«Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе — во Франции, Германии, других странах — мы вводить не будем. Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого», — сказал Собянин, слова которого приводит «РИА Новости».