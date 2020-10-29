Собянин оценил необходимость ужесточения мер по коронавирусу
В Москве не придется вводить жесткие меры по коронавирусу, как это было сделано во Франции и Германии, однако москвичам необходимо соблюдать уже существующие требования, направленные на борьбу с распространением инфекции, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Если мы будем соблюдать четко те требования, которые мы уже предъявляем, дополнительных мер не понадобится, очень надеюсь, что никаких жестких мер, которые применяют сегодня в Европе — во Франции, Германии, других странах — мы вводить не будем. Сегодня ситуация, по крайней мере, говорит о том, что можем обойтись без этого», — сказал Собянин, слова которого приводит «РИА Новости».
Ранее сегодня мэр Москвы заявил, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 4906 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 780 пациентов, умерли 66 человек. Всего в стране за сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса, умерли 366 пациентов, выздоровели 14 740 человек.