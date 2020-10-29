Аксенов заявил об ухудшении ситуации с водой в Симферополе
Время подачи воды в Симферополе и двух населенных пунктах Крыма может сократиться с шести до четырех часов в сутки при отсутствии осадков, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «РИА Новости».
«Если погоды не будет до тех пор, пока не будут построены опреснительные установки, график подачи воды не изменится. Самый худший прогноз – график до конца года останется в таком же режиме (по три часа утром и вечером), либо до двух часов утром и вечером», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым24».
По его словам, сейчас власти регионов оценивают возможность принятия данного решения.
Ранее правительство подготовило комплексный план модернизации водоснабжения Крыма, состоящий из 14 проектов общей стоимостью около 50 млрд руб. В него входят уже выделенные 6 млрд руб., которые пошли на возведение водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями, создание инфраструктуры для переброски воды из Кадыковского карьера, капитальный ремонт водопроводов, замену оборудования и бурение дополнительных скважин.
В Крыму с августа действуют ограничения на подачу воды из-за обмеления водохранилищ естественного наполнения, а с сентября в некоторых районах она поступает в дома только утром и вечером. Тогда же президент России Владимир Путин пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения на полуострове. Кроме того, власти объявили о планах постройки опреснительной станции на морском побережье для обеспечения части потребностей полуострова. Это будет первое подобное сооружение в России.
До 2014 г. Крым получал до 85% пресной воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. После присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, водоснабжение стало осуществляться исключительно внутренними резервами, которых оказалось недостаточно. Крым воссоединился с Россией в 2014 г., когда на полуострове состоялся референдум, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.