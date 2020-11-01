Число погибших при землетрясении в турецком Измире превысило 51
В результате землетрясения в городе Измир на западе Турции погиб 51 человек, еще 896 пострадали, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
«Погиб 51 гражданин. Из 896 наших пострадавших граждан 667 выписаны, лечение 229 граждан продолжается», — говорится в сообщении.
К поисково-спасательным работам привлечены 6408 человек, спасатели продолжают разбор завалов.
Землетрясение в турецком Измире магнитудой 6,6 произошло в пятницу, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами. В МВД страны сообщили, что в районах Борнова и Байраклы города разрушены шесть жилых зданий.
Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле, однако там не сообщается о погибших или пострадавших. В район бедствия направили дополнительные силы полиции и спасателей с оборудованием и транспортом, в том числе, с использованием военно-транспортной авиации. Ведется разведка местности авиацией и беспилотниками. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где погибли два человека, а также зафиксированы разрушения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагедией.