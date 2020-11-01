«Яндекс» начал публиковать статистику запросов о потере обоняния
График показывает связь между запросами о потере обоняния на миллион запросов и новыми случая заражения коронавирусом на миллион человек.
В «Яндексе» обратили внимание на то, что связь между этими показателями очень опосредованная, поскольку есть множество внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей.
«С одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой, распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из интернета», — говорится в сообщении.
Это означает, что необходимо с большой осторожностью судить по запросам о числе заболевших или о динамике распространения вируса, подчеркнули в «Яндексе».
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 46 млн человек, умерли в результате заболевания свыше 1,1 млн пациентов. В России, по данным оперштаба на 1 ноября, COVID-19 заболел 1 636 781 гражданин, причем у 18 665 вирус обнаружен в течение последних суток. Скончались от коронавируса 28 235 жителей, 1 225 673 человека выздоровели.