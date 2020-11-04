СМИ сообщили о кибератаках США против России и Ирана
США провели превентивные кибератаки против структур в России и Иране, сообщает NBC News со ссылкой на источники. Их целью стала борьба с «попытками вмешательства» в выборы.
«Операции были нацелены на компьютерную инфраструктуру, связанную с правительственными хакерами в России и Иране», — сообщает телеканал.
По данным источников, операция была схожа с действиями в 2018 году против «Агентства интернет-исследований». «Эффект длился день или два, прежде чем фабрика дезинформации снова заработала», — отмечает NBC News.
Официальные лица США заявили, что они не видели никаких признаков злонамеренной иностранной кибер-активности, направленной против американских выборов.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. Основными кандидатами на этот пост являются действующий американский лидер Дональд Трамп, представляющий республиканцев, и бывший вице-президент США Джо Байден, выступающий от демократов. На данный момент голосование завершено, сейчас идет подсчет результатов.