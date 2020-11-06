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Дегтярев анонсировал отмену массовых мероприятий в Хабаровском крае

Ведомости

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в регионе, сообщается на официальном сайте правительства края.

«Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — сказал Дегтярев на заседании оперативного штаба. Он отметил, что к введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно, локдаун в регионе вводить не планируется. После совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой власти региона примут решение, какие еще меры необходимо предпринять, добавил Дегтярев.

В Хабаровском крае выявлено 17 441 случаев коронавируса. Выздоровели 11 796 человек, скончались – 143. 5 ноября был зафиксирован очередной антирекорд – 234 случая заражения COVID-19, рассказал и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. В регионе сохраняется строгий масочный режим в местах массового скопления людей. Рестораны, бары и дискотеки работают до 23:00. Школьные каникулы были увеличены и пройдут до 9 ноября. На дистанционный режим обучения с 21 октября перешли высшие учебные заведения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных