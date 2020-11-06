Дегтярев анонсировал отмену массовых мероприятий в Хабаровском крае

«Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — сказал Дегтярев на заседании оперативного штаба. Он отметил, что к введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно, локдаун в регионе вводить не планируется. После совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой власти региона примут решение, какие еще меры необходимо предпринять, добавил Дегтярев.