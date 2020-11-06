Дегтярев анонсировал отмену массовых мероприятий в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал запрет массовых мероприятий в регионе, сообщается на официальном сайте правительства края.
«Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия», — сказал Дегтярев на заседании оперативного штаба. Он отметил, что к введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно, локдаун в регионе вводить не планируется. После совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой власти региона примут решение, какие еще меры необходимо предпринять, добавил Дегтярев.
В Хабаровском крае выявлено 17 441 случаев коронавируса. Выздоровели 11 796 человек, скончались – 143. 5 ноября был зафиксирован очередной антирекорд – 234 случая заражения COVID-19, рассказал и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов. В регионе сохраняется строгий масочный режим в местах массового скопления людей. Рестораны, бары и дискотеки работают до 23:00. Школьные каникулы были увеличены и пройдут до 9 ноября. На дистанционный режим обучения с 21 октября перешли высшие учебные заведения.