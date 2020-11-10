Белорусская АЭС приостановила выработку электроэнергии
Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на консультанта департамента ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Олега Соболева.
«Было уже сообщение, что они (БелАЭС – ред.) прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом», — сказал Соболев.
9 ноября белорусский портал tut.by сообщил, что первый блок БелАЭС перестал вырабатывать мощность, а турбина была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.
«Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло», — сказал источник портала, добавив, что повторная наладка и восстановление схемы выдачи мощности займет много времени.
7 ноября в церемонии по повышению мощности первого энергоблока БелАЭС принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда минэнерго республики сообщило, что за трое суток с момента включения станции в объединенную энергосистему было отпущено более 22 мky кВтч электроэнергии.