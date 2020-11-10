Белорусская АЭС приостановила выработку электроэнергии

«Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло», — сказал источник портала, добавив, что повторная наладка и восстановление схемы выдачи мощности займет много времени.