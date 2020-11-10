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Белорусская АЭС приостановила выработку электроэнергии

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Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на консультанта департамента ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии Олега Соболева.

«Было уже сообщение, что они (БелАЭС – ред.) прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом», — сказал Соболев.

9 ноября белорусский портал tut.by сообщил, что первый блок БелАЭС перестал вырабатывать мощность, а турбина была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения.

«Причина остановки — взрывы нескольких трансформаторов напряжения (они предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором. Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло», — сказал источник портала, добавив, что повторная наладка и восстановление схемы выдачи мощности займет много времени.

7 ноября в церемонии по повышению мощности первого энергоблока БелАЭС принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Тогда минэнерго республики сообщило, что за трое суток с момента включения станции в объединенную энергосистему было отпущено более 22 мky кВтч электроэнергии.

Ранее по теме: Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой в связи с запуском БелАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных