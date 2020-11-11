Госдума одобрила в первом чтении повышение возраста молодежи до 35 лет
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому молодежью будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет, сообщила пресс-служба думы.
«Принят в первом чтении законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — говорится в сообщении.
Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки, следует из пояснительной записки.
В частности, законопроектом закрепляются такие понятия, как «молодежь», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения», «молодая семья».
Документом также определены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, а также цели, принципы и основные направления такой политики. Законопроект разработан во исполнение поправок в Конституцию России, уточнили в Госдуме.