Госдума одобрила в первом чтении повышение возраста молодежи до 35 лет

«Принят в первом чтении законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — говорится в сообщении.