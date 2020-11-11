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Госдума одобрила в первом чтении повышение возраста молодежи до 35 лет

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому молодежью будут считаться граждане в возрасте от 14 до 35 лет, сообщила пресс-служба думы.

«Принят в первом чтении законопроект «О молодежной политике в Российской Федерации». Проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь», — это лица в возрасте от 14 до 35 лет», — говорится в сообщении.

Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки, следует из пояснительной записки.

В частности, законопроектом закрепляются такие понятия, как «молодежь», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения», «молодая семья».

Документом также определены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, а также цели, принципы и основные направления такой политики. Законопроект разработан во исполнение поправок в Конституцию России, уточнили в Госдуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных